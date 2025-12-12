Roma, sale il bottino dopo il Celtic: ecco quanto ha guadagnato fin qui in Europa League

Forzaroma.info
Lo scorso anno i ricavi sono stati di 20,1 milioni di euro, mentre in questa stagione possono continuare ad aumentare...
Redazione

Altra trasferta a Glasgow e altra vittoria. La Roma ci ha preso gusto e dopo il dominio in casa dei Rangers, ieri sera ha chiuso la gara al Celtic Park sul 3-0 grazie alla doppietta di un grande Evan Ferguson. Dopo le sconfitte con Lille e Viktoria Plzen la situazione non era certo delle più rosee, ma ora Gasperini può sicuramente sorridere: i giallorossi sono a 12 punti dopo le prime 6 (a-3 dalla vetta). Ma quanto ha guadagnato fin qui la Roma? Secondo le stime di Calcio e Finanza, i ricavi giallorossi con la vittoria di ieri sono saliti a 16,5 milioni di euro. Un totale a cui si arriva sommando diverse quote (partecipazione ed europea) oltre ai risultati e alla posizione minima in classifica. Lo scorso anno il bottino è stato di 20,1 milioni, mentre in questa stagione può continuare a salire in base ai seguenti traguardi:

  • Club qualificati per gli spareggi (dal 9° al 24° posto): 300.000 euro

  • Qualificazione agli ottavi di finale: 1,75 milioni di euro

  • Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni di euro

  • Qualificazione alle semifinali: 4,2 milioni di euro

  • Qualificazione alla finale: 7 milioni di euro

  • Vincente della finale: 6 milioni di euro

