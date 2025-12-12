Totti e Noemi in vacanza ad Ortisei: sci, risate e relax in famiglia

Non si ferma un attimo Francesco Totti. Una settimana prima lo troviamo a Washington insieme a Baggio e Ronaldo e quella dopo lo vediamo in procinto di scendere da una pista di sci con tuta e scarponi. Oggi la leggenda giallorossa si è concessa una pausa di relax sulle piste innevate di Ortisei, luogo in cui in passato aveva trascorso momenti di spensieratezza anche con l’ex moglie Ilary Blasi. Questa fuga sulla neve è stata l’occasione per allontanarsi dalle recenti voci sul suo privato. Totti ha potuto godersi le prime giornate di neve in compagnia della compagna Noemi Bocchi e dei figli, tra cui Chanel e Isabel. La coppia è apparsa più unita che mai, tra discese, sorrisi e attimi di spensieratezza condivisi in famiglia. Le foto pubblicate da Noemi sui social mostrano un Totti inedito: abituati a vederlo con gli scarpini da calcio, ora lo vediamo sugli sci, con casco e sorriso, perfettamente a suo agio sulla neve. Dopo l’addio al calcio giocato, Totti ha iniziato a prendere lezioni di sci e, sebbene lo stile sia ancora in fase di perfezionamento, non ha perso la sua grinta e voglia di divertirsi. La giornata a Ortisei ha rappresentato un’occasione per staccare dalla vita frenetica della città e trascorrere momenti preziosi con la famiglia. Recentemente, Totti e Noemi hanno anche traslocato, restando a Roma Nord, consolidando la loro quotidianità insieme. Oggi il legame tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è solido e stabile. E, nonostante i pettegolezzi, la compagna ha sempre preferito non commentare pubblicamente la relazione. Totti e Noemi condividono passioni e interessi, dal calcio alla Roma fino ai viaggi. Negli ultimi anni hanno collezionato numerose vacanze insieme. Oggi convivono serenamente, ma chissà… in futuro potrebbero arrivare nozze e magari anche un piccolo tifoso di casa.