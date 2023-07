Roma, Rui Patricio padrone della porta per 3 anni di fila: l’ultimo era stato Doni

Porta invariata per il terzo anno di fila, come non si vedeva da oltre 12 anni. Rui Patricio è pronto a tagliare un traguardo mai raggiunto dai portieri sotto le gestioni americane. Il portoghese, infatti, sarà il titolare della Roma per la terza stagione di fila nonostante le voci che in primavera volevano l'arrivo di un altro estremo difensore. L'ultimo a raggiungere questo obiettivo era stato il brasiliano Doni nelle stagioni tra il 2005 e il 2011 anche se non tutte da titolare. Poi da Stekelenburg a De Sanctis (due anni da titolare, uno in panchina) passando per Alisson, Szczesny, Pau Lopez e Olsen si sono alternati diversi portieri. Alle spalle di Rui Patricio c'è comunque Svilar che scalpita per giocare di più e che convince sempre di più Mourinho.