Roma, Rizzitelli show contro Irrati: “Attaccate ar ca…” – VIDEO

Post Udinese-Roma di festeggiamenti in casa romanista, ma c’è stato spazio anche per qualche sfogo eccellente. Dopo l’uscita polemica dallo studio di Roma TV al termine della sfida contro il Cagliari, Ruggiero Rizzitelli questa volta non si è trattenuto verso l’arbitro: “Irrati, attaccate ar ca…! Te lo dico di cuore, non me ne frega nulla. Ora ridiamo perché la partita è andata bene, ma lui poteva davvero rovinare tutto quello che di buono avevamo fatto fino a quel momento. Ormai gli episodi sono tanti e qualcuno deve darci delle spiegazioni, perché questo è stato un errore clamoroso.

Il signor Nicchi deve prendere provvedimenti: questo arbitro va squalificato e allontanato, bisogna dirlo adesso perché sennò dopo è troppo tardi. L’altra volta me ne sono andato mentre adesso ho voluto sfogarmi. Non si può sempre accettare tutto quanto. Va fatto un plauso a questi ragazzi che hanno vinto contro tutto e tutti”.