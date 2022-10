Roma-Real Betis, la moviola: espulso Zaniolo per un fallo a palla lontana

La Roma di José Mourinho scende in campo all'Olimpico, ore 21, per sfidare il Real Betis di Manuel Pellegrini nella terza giornata del girone C di Europa League. Il match viene diretto dall'arbitro Matej Jug. Il fischietto sloveno è coadiuvato dagli assistenti Matej Žunič e Manuel Vidali. Al Var c'è l'olandese Pol van Boekel mentre all'Avar è presente Dennis Higler. Per il ruolo di quarto ufficiale c'è David Smajc.