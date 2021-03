Roma, quarta rete per Mancini: raggiunto Bremer nella speciale classifica

No Dzeko, no problem. Soprattutto quando a svettare in area c’è Gianluca Mancini. La sua testata da attaccante puro ha aperto le marcature nella sfida contro il Genoa, portando la Roma in vantaggio. E’ lui l’uomo in più del momento romanista, non solo in fase difensiva: con questo gol infatti arriva a quattro reti stagionali, raggiungendo il granata Bremer nella speciale classifica dei centrali goleador. Ma Mancini potrebbe non accontentarsi. Infatti il 23 punta adesso al record di gol in Serie A, quelle cinque reti che raggiunse con l’Atalanta nella stagione 2018/19. Un obiettivo pienamente alla portata del difensore romanista.

Dopo l’assist di Firenze per il vantaggio iniziale di Spinazzola, continua così il momento d’oro per il centrale in fase offensiva, una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto anche nel periodo bergamasco. Inoltre, come ricorda Opta sul profilo ufficiale, prosegue anche la tendenza al gol di testa per Mancini: delle sue 11 reti in Serie A infatti ben 6 sono arrivate grazie a uno stacco aereo. Più efficace di molti attaccanti del campionato in quel fondamentale.