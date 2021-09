Roma prima in classifica: El Shaarawy fa impazzire l’Olimpico: 2-1 al Sassuolo

Giallorossi ancora primi. Cristante nel primo tempo, poi Djuricic per il pari momentaneo, chiude El Shaarawy in pieno recupero

Valerio Salviani

El Shaarawy fa impazzire lo Stadio Olimpico. La Roma vince 2-1 contro il Sassuolo un match da ricordare. Il Faraone segna nel recupero il gol vittoria facendo impazzire lo stadio e Mourinho, che corre sotto la Sud. Tre punti pesantissimi, contro un Sassuolo che più volte va vicino al gol vittoria ma trova davanti un Rui Patricio stellare. Nel primo tempo Cristante aveva sbloccato il match, poi pareggiato da Djuricic. Annullato a Scamacca il pari nel finale. La Roma soffre ma resta prima, ora l’esordio in Conference League.

Il Sassuolo fa tremare la Roma, poi Cristante segna l’1-0

“Vina ha un gran cuore, voleva essere in campo a tutti i costi”. Jose Mourinho manda in campo l’uruguaiano nonostante il viaggio e il jet leg e schiera la formazione tipo. Resta in panchina Smalling, insieme a Mancini c’è Ibanez. La prima occasione ce l’ha proprio il numero 23, che su calcio d’angolo stacca di testa e non trova la porta. La Roma pressa altissima e carica l’Olimpico, al primo sold out stagionale. Il Sassuolo è pericoloso per la prima volta al 12’ con Berardi, che ci prova con un tiro a giro, che Rui Patricio blocca a terra. La squadra di Dionisi si schiera larghissima e prova a infilare la Roma centralmente con i passaggi filtranti. I primi venti minuti passano senza acuti particolari. La squadra di Mourinho non ha fretta e gira il pallone senza rischiare (quasi) mai nulla.

Al 25’ il primo episodio: Berardi supera Vina e segna il gol dell’1-0. L’arbitro annulla per fuorigioco e il Var conferma dopo un check lungo due minuti. Decisiva la posizione di Raspadori, di pochi centimetri avanti alla difesa sul passaggio filtrante che aveva lanciato l’attaccante. È un elettroshock per la Roma, che prima sfiora il gol con Abraham, bravo a colpire su cross di Karsdorp ma impreciso. Poi lo trova con Cristante, che sfrutta bene lo schema disegnato da Mou e si inserisce battendo di prima Consigli. I giallorossi passano in vantaggio sbloccando un match complicato. Pellegrini protesta per una gomitata di Chiriches (già ammonito), poi Ibanez prende il giallo per un fallo irruento su Berardi. Il primo tempo si chiude con 6 tiri della Roma, contro i 3 del Sassuolo e il possesso palla in equilibrio.

El Shaarawy da impazzire: gol nel recupero, la Roma vince 2-1

Nella ripresa Dionisi si gioca subito la carta Scamacca, schierato al posto di Raspadori. Al 5’ Karsdorp recupera su Djuricic evitando una potenziale occasione da gol. Il Sassuolo però continua a spingere e trova il pari proprio con il serbo. Al 58’ Berardi salta con facilità Vina, mette in mezzo rasoterra, Ibanez buca l’intervento e Djuricic devia in porta superando Rui Patricio. È 1-1. La Roma riparte e sfiora subito il nuovo vantaggio: Mkhitaryan allarga per Pellegrini, il capitano tira e trova la risposta di Consigli, sulla ribattuta si avventa Abraham che con il destro colpisce il palo e si dispera. Tre minuti più tardi è Pellegrini che sfiora il gol sotto la Sud, ma il suo tiro è deviato da Ferrari in angolo. La partita è aperta e il Sassuolo non ha intenzione di difendere l’1-1. Al 65’ serve un miracolo di Rui Patricio per evitare la doppietta di Djuricic.

Mourinho prova a cambiare il match mandando in campo prima El Shaarawy, poi Perez e Shomurodov (grande applauso per lui). A sfiorare il gol però è ancora Pellegrini, che si inserisce centralmente, salta l’uomo e con il sinistro calcia fuori sfiorando il palo. Consigli battuto, ringrazia. Il Sassuolo in contropiede è devastante: Boga al 75’ scappa sulla sinistra e calcia, ma è ancora perfetto Rui Patricio che chiude lo specchio ed evita la beffa. All’85’ Traore pareggia il conto dei pali con un rasoterra da fuori che aveva battuto il portiere romanista. Due minuti più tardi Consigli è bravo su un tiro a giro angolato di Shomurodov. Al 91’ l’apoteosi. La Roma segna il 2-1 con un tiro da cineteca di El Shaarawy che fa impazzire lo stadio. Mourinho corre sotto la Sud insieme alla squadra. L’Olimpico nel finale è una bolgia, ma non è finita. A pochi secondi dalla fine Scamacca segna il pari, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Var conferma. La Roma vince un match bellissimo e resta al primo posto.

Il tabellino di Roma-Sassuolo 2-1

Marcatori: 37’ Cristante, 57’ Djuricic, 92’ El Shaarawy

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (89’ Reynolds), Mancini, Ibañez, Vina; Cristante, Veretout (74’ Shomurodov); Zaniolo (74’ Perez), Pellegrini, Mkhitaryan (69’ El Shaarawy); Abraham. All.: Mourinho. A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Calafiori, Villar, Diawara, Darboe, Borja Mayoral.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi (84’ Ayhan), M. Lopez; Berardi (77’ Defrel), Djuricic (84’ J. Traore), Boga (89’ Kyriakopoulos); Raspadori (45’ Scamacca). All.: Dionisi. A disp.: Pegolo, Goldaniga, Peluso, Muldur, Harroui, Henrique, Magnanelli.

Arbitro: Sozza, Guardalinee: Tolfo e Vono, IV uomo: Volpi, VAR: Abisso, AVAR: Mondin

NOTEAmmoniti: 22’ Chiriches, 42’ Ibanez, 66’ Cristante Spettatori: 29.604 Incasso: 881.223€