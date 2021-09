Roma-Sassuolo, Mourinho impazzisce e corre sotto la Sud al gol di El Shaarawy

Una corsa liberatoria, una corsa che significa amore, una corsa che ha dato una carica pazzesca al pubblico sugli spalti e quello a casa davanti alla tv

Minuto 91 segna ElShaarawy il gol vittoria della Roma contro il Sassuolo (2-1) lo stadio Olimpico esplode in un boato, ma impazzisce anche JosèMourinho. Appena si è reso conto della rete, lo Special One corre verso la Curva Sud: una corsa di 80 metri per andare ad abbracciare la squadra e i tifosi che non li hanno abbandonati mai, sotto il settore più caldo dello stadio Olimpico. Lì ha festeggiato insieme alla squadra e a tutto il suo staff, che lo ha seguito in questa volata sotto la Curva. "È la corsa di un bambino", ha detto a fine partita ai microfoni di Dazn. Alle interviste è arrivato visibilmente provato di una partita che lo ha fatto entrare definitivamente nel cuore della gente. E a guardare la sua reazione, da stasera è un po' più romano anche lui.