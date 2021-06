Roma, presentazione contro il Craiova di Mutu. Becali: “Si gioca il 25 luglio”

Il dirigente ha annunciato di aver organizzato un'amichevole allo Stadio Olimpico su richiesta di Mutu, che nel 2004 è stato allenato da Mourinho al Chelsea nel periodo dello scandalo droga

Continua a prendere forma il precampionato della Roma . Oltre al programma quotidiano per gli allenamenti, Mourinho ha in testa anche diverse amichevoli internazionali. Una di queste dovrebbe portare ad affrontare l'FCU Craiova 1948 di Adrian Mutu, e a ufficializzarlo è stato Giovanni Becali, dirigente molto influente in patria. "Ho organizzato un'amichevole con la Roma il 25 luglio. Mutu ha insistito molto perché parlassi con Mourinho. E José mi ha detto 'Giovanni, se tu ci sarai allora faremo questa partita'. Ma lui neanche sa che ci sarà Adrian Mutu, però non c'è problema. Sarà la presentazione della squadra, contro quei giocatori. Poi si può perdere, ma è un'amichevole", si legge su 'as.ro'.

Il match sarebbe in programma allo Stadio Olimpico, con la Roma che si accollerà tutte le spese e effettuerà la presentazione ufficiale della squadra proprio quella sera. Adrian Mutu è attualmente allenatore del club romeno e con Mourinho condivide un'esperienza negativa, quella al Chelsea nel 2004. Arrivato dal Parma per 22 milioni di euro, il bomber ex Juve e Verona è stato poi licenziato dai Blues dopo essere stato trovato positivo alla cocaina. Secondo alcune voci a volere il test era stato proprio Mourinho, all'epoca allenatore dei londinesi. Mutu lasciò il Chelsea con un po' di rammarico e di rancore verso lo Special One. Poi il dietrofront poco tempo fa: "Non credo che mi stesse perseguitando. Ho sospettato di lui e ho dato credito a certe voci, ovvero che l'avesse fatto apposta. Ora sono un allenatore anche io e penso che in realtà non fosse così. Sarebbe stato da pazzi. Ricordo che quando arrivò Mourinho mi disse che voleva costruire il suo Chelsea intorno a me. Un mese dopo sarebbe stato assurdo cacciarmi. Se ne parla da 17 anni, per me è stata una lezione. È stata solo colpa mia".