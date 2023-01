Roma, porta inviolata con Mourinho in 18 partite casalinghe: nessuno ha fatto meglio

La Roma è cresciuta molto con José Mourinho. Da quando il tecnico portoghese è arrivato nella capitale, i giallorossi hanno tenuto la porta inviolata in 18 partite casalinghe in tutte le competizioni: 13 in campionato, 3 in Conference, una in Europa League e una in Coppa Italia. Quest'anno sono 5 i clean sheet ottenuti da Rui Patricio all'Olimpico, mentre nella passata stagione erano stati 13. Nessuna squadra del campionato di Serie A, in questo periodo, ha fatto meglio della Roma. Solo Inter e Juventus hanno raccolto gli stessi numeri. Tornando a Rui Patricio, con la porta inviolata di ieri sera contro il Genoa, il portiere giallorosso è arrivato a 29 clean sheet in 77 partite. In questa stagione ne ha raccolti 7 contro Salernitana, Cremonese, Monza, Helsinki, Sampdoria, Bologna e, appunto, Genoa. Lo scorso anno non aveva subito reti in 22 occasioni.