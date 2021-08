Roma, Pellegrini un rosso poco amichevole: rischia la squalifica in Conference

Il match con il Betis regolamentato dalla Fifa espone il capitano giallorosso alla squalifica. Dipenderà dal referto dell'arbitro

Oltre al danno si rischia la beffa. Il clima da Corrida respirato contro il Betis, anche a causa del pessimo arbitraggio di Vazquez, è costato alla Roma ben sei espulsioni tra campo e panchina. La prima è stata quella di Lorenzo Pellegrini che ora rischia una squalifica da scontare il 19 agosto nel primo turno di Conference League visto che l’amichevole col Betis era internazionale e quindi “a marchio” Fifa . In linea teorica essendo capitano e non essendo stato espulso per un fallo di gioco ma per proteste il numero 7 potrebbe essere fermato uno o più turni nei match ufficiali. Tutto dipende da quanto scritto dall’arbitro sul referto e dalla pesantezza delle parole di Pellegrini che lasciando il campo ha anche ironicamente stretto la mano al fischietto spagnolo.

Non sarebbe il primo caso di squalifica ufficiale dopo un’espulsione in amichevole. Nel 1991 ad esempio Stojkovic (Verona) fu squalificato per ben 6 turni dopo una rissa, mentre nel 2016 Luci del Livorno era stato espulso infatti in occasione del test amichevole del 20 agosto contro la Pro Vercelli per reiterate frasi offensive contro l’arbitro.