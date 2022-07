Roma, Pellegrini e Zaniolo a colloquio post allenamento. Possibile idea Muriel

Oggi secondo giorno di ritiro portoghese per la Roma. I giallorossi sono scesi in campo in mattinata per prendere parte all'allenamento di giornata, documentato dalla società stessa sui social. Una seduta divisa tra esercizi di velocità e altri di forza. Successivamente è entrato in scena il pallone per la partitella interna tra i componenti stessi della rosa divisi in due gruppi (uno con maglia gialla e uno con maglia rossa). Al lavoro anche i portieri con il preparatore Nuno Santos. Al termine dell'allenamento, Zaniolo si è soffermato mezz'ora a parlare con Pellegrini. Colloquio fitto tra i due, nel quale inevitabilmente si sarà affrontato anche il momento delicato che sta vivendo il 23enne, al centro di voci di mercato che lo vogliono sul piede di partenza, destinazione Juventus. Proprio Nicolò è stato protagonista della consueta partitella. Il tecnico ha diviso la squadra in due gruppi, gialli e rossi. Alla fine hanno vinto gli ultimi 5-4 con tripletta del numero 22. Intanto Pinto pensa a Muriel. Le strade della Roma e del giocatore della Dea si sono più volte accostate senza mai incrociarsi. In queste ore il nome del colombiano è tornato fortemente in orbita Trigoria dove si è alla ricerca di un vice Abraham in grado di arrivare facilmente sopra i 10 gol. I numeri dell'attaccante alla corte di Gasperini dimostrano che per lui raggiungere quelle cifre non costituisce un ostacolo nonostante i vari problemi attraversati in stagione- 14 gol quest'anno in 39 presenze con una forma lontana dal top - . La prima volta che a Roma si parlò di Muriel in società c'era Pradè, ma la fase di transizione della società e l'intervento dell'Udinese fece fallire l'operazione. In serata La Roma ha annunciato che alzerà il premio per azione a tutti quelli che hanno aderito e aderiranno all’Opa portandolo da 0.43 a 0.45 centesimi per azione. Inoltre, è stata comunicata a Borsa italiana la proroga di una settimana per la chiusura dell’operazione di acquisto.