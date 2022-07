Roma, l’agente di Senesi in arrivo in Italia: nei prossimi giorni atteso lo sprint

La Roma è alla ricerca di un difensore mancino per completare il pacchetto arretrato. I giallorossi avrebbero messo nel mirino da tempo Marcos Senesi del Feyenoord. Da quanto riporta Il Tempo, la svolta potrebbe arrivare a breve, infatti in questi giorni è atteso in Italia l’agente del calciatore, che lo offrirà nuovamente al club capitolino, forte anche del suo contratto in scadenza nel 2023. Senesi era un vecchio obiettivo di Pinto, che evidentemente non l'ha mai dimenticato. La risposta, per ora, sarà tiepida.