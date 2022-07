Fiorentina, idea Kumbulla per la difesa se sfuma Le Normand

Si allarga il ventaglio di nomi che potrebbero arrivare alla corte di Italiano. La cessione dell'albanese però non è una priorità per la Roma

Potrebbe rappresentare una soluzione per la Fiorentina, magari più low cost ma sempre di qualità, quella di Marash Kumbulla della Roma. L'ex Verona - scrive La Nazione - è una pista seguita ma subordinata a Le Normand. Tradotto: prima si tenterà l'affondo con la Real Sociedad, ma se il difensore spagnolo rimanesse un giocatore da acquistare solo a peso d'oro si vaglierebbero altre soluzioni. La Viola si guarda intorno per rinforzare la difesa in caso di addio di Milenkovic. E si allarga il ventaglio di nomi che potrebbero arrivare alla corte di Italiano. Il difensore giallorosso, però, ieri impiegato per quasi 90' nell'amichevole contro il Sunderland, sembra aver definitivamente conquistato la fiducia di Mourinho e una sua cessione non sarebbe una priorità.