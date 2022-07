Roma-Muriel, dieci anni e più di corteggiamento. Il matrimonio ora è possibile

Le strade della Roma e di Muriel si sono più volte accostate senza mai incrociarsi. In queste ore il nome del colombiano è tornato fortemente in orbita Trigoria dove si è alla ricerca di un vice Abraham in grado di arrivare facilmente sopra i 10 gol. I numeri dell'attaccante alla corte di Gasperini dimostrano che per lui raggiungere quelle cifre non costituisce un ostacolo nonostante i vari problemi attraversati in stagione- 14 gol quest'anno in 39 presenze con una forma lontana dal top - . La prima volta che a Roma si parlò di Muriel in società c'era Pradè, ma la fase di transizione della società e l'intervento dell'Udinese fece fallire l'operazione. Il colombiano poi è tornato di moda a fasi alterne sotto le gestioni di Sabatini e Monchi fino ad arrivare alle considerazioni di Pinto di questi giorni. Sarebbe un'operazione che potrebbe chiudersi con 12 anni di ritardo. Nel 2010, infatti, Luis aveva scelto la Roma dove avrebbe giocato con Totti, uno dei suoi idoli. Alla fine si inserì il Lecce e non se ne fece più nulla. La stessa cosa accadde durante il suo trasferimento alla Sampdoria quando ammise di aver parlato con Roma e Fiorentina salvo poi finire in Liguria. Ci riprovò Monchi con Di Francesco e ora è la volta di Pinto. Il gm lo starebbe valutando per affiancare ad Abraham velocità e tecnica sopraffina in grado di spaccare le difese anche, e soprattutto, a partita in corso.