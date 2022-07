Atalanta, Pasalic vuole partire: la strada che porta alla Roma è in salita

Mario Pasalic ha manifestato l’intenzione di andare via dall’Atalanta. Secondo il Corriere di Bergamo, negli ultimi giorni ci sono stati contatti con la Roma — che in realtà hanno interessato anche Miranchuk o Veretout, in direzioni opposte, così come per El Shaarawy — ma la situazione non appare troppo semplice, visto che le contropartite hanno uno stipendio discretamente alto e forse non da canoni nerazzurri. Il croato si è confidato con alcuni amici spiegando che a fronte della miglior stagione realizzativa della carriera — 14 gol in 48 presenze — da gennaio in poi ha sentito venire meno la fiducia nei propri confronti. Non essere coinvolto in alcune partite fondamentali, considerando anche l’impatto che solitamente ha avuto nei big match (gol al City e al Paris Saint Germain in Champions su tutti), non l’ha lasciato indifferente. Resta da capire cosa ne pensino la società e Gasperini, che da parte sua sa di dovere sfoltire la rosa in avanti. Se dovesse arrivare un’offerta concreta, allora Pasalic può anche partire.