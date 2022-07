Vieira allontana Zaha dalla Roma: “E’ felice al Crystal Palace e sta lavorando bene”

Zaha è stato uno dei nomi accostati alla Roma con più forza negli ultimi giorni anche dai media internazionali. Si era parlato di un'operazione che avrebbe coinvolto anche Felix, obiettivo del Crystal Palace (società titolare del cartellino dell'ivoriano) e valutato sui 10 milioni. Non è dello stesso avviso Patrick Vieira, allenatore del club inglese, che da Singapore ha provato a spegnere le voci riguardante il suo attaccante: "Siamo in un periodo in cui ci sono molte speculazioni sui giocatori - ha detto il francese -. Quello che è veramente importante per me e per la squadra è che Wilfried è tornato in tempo e sta lavorando bene per giocare una buona stagione". Ha concluso poi parlando ai media: "Quello che viene scritto sui giornali è difficile da controllare. Posso solo dire che è felice nel nostro club e che non vede l'ora che la nuova stagione abbia inizio".