Roma, il premio dell’Opa portato a 0,45 per azione. Prorogata di 7 giorni l’operazione

La Roma ha annunciato che alzerà il premio per azione a tutti quelli che hanno aderito e aderiranno all’Opa portandolo da 0.43 a 0.45 centesimi per azione. Inoltre, è stata comunicata a Borsa italiana la proroga di una settimana per la chiusura dell’operazione di acquisto. Il termine ultimo è fissato a venerdì 22 luglio, oltre il quale non si potrà andare. Se, infatti, Friedkin non raggiungerà il 95% del capitale sociale entro questa data, procederà alla privatizzazione della società attraverso un’operazione di fusione già comunicata alla Consob. In questo caso verrà cancellato il programma “Assist club” che prevede una serie di privilegi per gli ex azionisti. Al momento mancano meno di 6 milioni di azioni al raggiungimento dell’obiettivo e il capitale detenuto dalla controllante è del 94,06%. Oggi sono state consegnate 1.691.845 richieste di adesione, che diventano dunque complessivamente 25.544.267, pari al 40,59% dell’offerta.