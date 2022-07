Spunta Muriel, l’opzione low-cost se Nicolò resta

Un gol, un palo ed un assist sprecato da Felix: questo è il riassunto della partita di Zaniolo contro il Sunderland, vinta per 2-0 dalla Roma scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma ad oggi è ancora un calciatore giallorosso ed ha ancora due anni di contratto. Gli sono bastati pochi minuti per accendersi e cambiare il match: prima ha fatto ammonire Winchester, poi ha colpito il palo con un gran tiro e successivamente ha segnato un gol. Se sei Zaniolo, però, questa deve diventare la routine. Nella passata stagione è mancato a livello realizzativo, infatti sono solo 2 le reti messe a segno in campionato, troppo poche per il secondo attaccante di una squadra che punta alla Champions League. Dall'Argentina è uscita la voce di un'offerta quadriennale da 6 milioni di euro recapitata a Dybala, il quale, secondo i Friedkin, può arrivare solo in caso di cessione del numero 22. Il presente dice che Zaniolo c'è, anche se ieri la fascia da capitano non è finita sul suo braccio, bensì su quello di Zalewski.