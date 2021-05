Roma, Pau Lopez si opera sabato alla spalla sinistra: previsti 3 mesi di stop

Confermate le previsioni sulle condizioni del portiere spagnolo, infortunatosi nel primo tempo della sfida con il Manchester United. L'intervento sarà svolto presso la clinica Villa Stuart

Pau Lopez sarà costretto a fermarsi a lungo. Il portiere sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa dell'infortunio alla spalla sinistra patito nella sfida con il Manchester United. Lo spagnolo, come riporta Sky Sport, si opererà sabato a Villa Stuart e sarà costretto a fermarsi per circa 3 mesi. Un cambio di programma rispetto alle previsioni iniziali, che sembravano condurlo presso uno specialista in Svizzera. Un infortunio di lungo corso che diminuisce ulteriormente le possibilità per l'ex Betis di restare nella capitale il prossimo anno. Tra le priorità del prossimo allenatore Mourinho c'è infatti quella di acquistare un nuovo estremo difensore: il sogno impossibile è De Gea, Musso più percorribile, Silvestri la soluzione low cost.