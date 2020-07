Roma-Parma: Mancini tocca col braccio, ma per Fabbri e il Var non è rigore. Ecco perché

Momenti di paura all’Olimpico al 74′. Mancini su un cross dalla trequarti in area della Roma va a contrasto con Kucka. L’intervento è scoordinato e appena la palla esce dal terreno di gioco Fabbri viene chiamato all’on field review dal Var Mazzoleni. Il tocco con il braccio del difensore di Fonseca è netto, ma arriva dopo una leggera deviazione di testa dello stesso Kucka. Per questo il direttore di gara sceglie di far proseguire la partita senza assegnare il penalty tra le proteste degli ospiti. Nel primo tempo un’altra decisione contestata e che ha avuto bisogno dell’intervento del Var: in quel caso però Fabbri ha scelto per il rigore dopo il contatto tra Cristante e Cornelius in area giallorossa.