Roma-Parma, UFFICIALE: Villar titolare, a destra torna Karsdorp – LIVE

La Roma riparte dal Parma. Dopo la sosta Fonseca e i suoi sfidano gli emiliani di Liverani per confermare il buono visto finora e provare anche a crescere. L’obiettivo stagionale dichiarato resta il quarto posto, ma nella stagione più incerta degli ultimi anni non è vietato sognare. Il tecnico portoghese deve rinunciare a diversi titolari: out per un’intossicazione alimentare Smalling, mentre Dzeko è ancora in quarantena per il Covid. Pellegrini è tornato in squadra, ma parte dalla panchina. Con Kumbulla e Fazio assenti, nel 3-4-2-1 ormai consolidato è Cristante a giocare da difensore centrale, con Ibanez e Mancini ai suoi lati. Karsdorp e Spinazzola agiscono da esterni, mentre la coppia di centrocampo è formata da Veretout e Villar. In avanti gli intoccabili Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Mayoral, che ha un’altra chance dal primo minuto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral

A disposizione: Lopez, Farelli; Jesus, Peres, Feratovic, Calafiori; Pellegrini, Diawara; Milanese, Perez, Providence, Podgoreanu;

Allenatore: Fonseca

Parma (3-5-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Sohm, Cyprien, Pezzella; Inglese, Gervinho

A disposizione: Colombi, Iacoponi, Busi, Scozzarella, Dezi, Brugman, Kurtic, Camara, Cornelius, Karamoh, Brunetta, Nicolussi Caviglia

Allenatore: Liverani

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Baccini – Robilotta M.

Quarto uomo: Camplone

Var: Mazzoleni

AVar: Tolfo