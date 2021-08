Roma, parla Bazzani: “Con Mourinho mi aspetto una squadra più cinica”

L'ex attaccante è intervenuto a Maracanà, la trasmissione di TMW Radio, commentando i temi del momento e azzardando qualche pronostico sulla prossima stagione

Per Fabio Bazzani lo Special One può rivoluzionare la Roma. Secondo l'ex attaccante, i giallorossi potrebbero trasformare la grinta e la forza mostrate sotto la guida di Fonseca, in gol e risultati sotto la strategia di José Mourinho. Intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex Sampdoria ha detto la sua sullo sbarco del portoghese a Trigoria: "Il mercato è fermo un po' per tutti, ma mi aspetto una Roma diversa sotto l'aspetto della mentalità. La Roma di Fonseca era sempre propositiva, ma con Mourinho organizzerà una fase difensiva compatta, non ha la fobia di avere sempre la palla e vorrà sfruttare le caratteristiche dei suoi giocatori. Mi aspetto una Roma più scorbutica, cinica e pratica".