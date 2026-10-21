"Ogni partita perdo un giocatore, in attacco siamo corti". Lo ammette amaramente Gian Piero Gasperini che si gusta la crescita della squadra ma ora deve fare i conti con cinque partite e una trequarti ridotta all'osso. A disposizione, di ruolo, il tecnico avrà solo Rodrigo Mora e Mati Soulé. Ieri, infatti, si è fermato anche Lorenzo Pellegrini che ne avrà almeno per venti giorni e quindi tornerà dopo la sosta di metà novembre. Gasp spera di riavere Dybala almeno per le ultime due partite con United e Sassuolo, ma intanto deve trovare alternative in corso d'opera. Una è quella di avanzare uno tra Pisilli e Cristante sulla linea della trequarti e chiedere quindi a De Roon uno sforzo supplementare considerato anche l'infortunio di Koné. Un modus operandi già visto in alcune gare della scorsa stagione. Al vaglio anche la possibilità della doppia punta: Malen-Castro. Con alle spalle uno tra Mora e Soulé. Poi ci sono i giovani: Camara, Arena e Paratici in primis. La situazione rende ancora più necessario un intervento sul mercato a gennaio. L'allarme d'altronde era scattato già a settembre quando la Roma ha visto sfumare al foto finish Leweling e Luiz Henrique.