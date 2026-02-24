Forzaroma.info
Juventus, Bremer e Yildiz tornano a lavorare in gruppo in vista di Galatasaray e Roma

In dubbio con i turchi, ma all'Olimpico quasi sicuramente saranno della partita
Dopo la sconfitta col Como la Juventus si prepara ad ospitare il Galatasaray nel ritorno dei play-off di Champions League, ripartendo dal pesante 5-2 in favore di turchi maturato all'andata. Poi, domenica sera, il match fondamentale con la Roma.  Gli occhi stamattina erano  puntati su Kenan Yildiz e Gleison Bremer in occasione della seduta di rifinitura alla Continassa. Entrambi hanno aperto la seduta di allenamento con una fase di riscaldamento su un campo secondario: il turco si è allenato con un tutore al polpaccio sinistro, pur riuscendosi a muovere senza particolari problemi. Successivamente si sono aggregati al gruppo: resta da capire se saranno convocati o meno per il match di domani sera. Probabile, invece, il loro impiego con la Roma. 

