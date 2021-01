Roma, nuovo striscione fuori Trigoria: “Non avete le palle, indegni” – FOTO

Alcuni tifosi della Roma hanno affisso uno striscione polemico fuori da Trigoria dopo la clamorosa sconfitta con lo Spezia, che è costata l’eliminazione in Coppa Italia. “Dunque le palle non le avete: indegni!” recita lapidario il messaggio firmato dal gruppo della Curva Sud Ultimo Baluardo. Nel pomeriggio intanto si sono consumati gli addii di Zubiria e Gombar, che hanno pagato con i Friedkin per il brutto spettacolo andato in scena all’Olimpico ieri sera. Resta al suo posto Fonseca, ma l’aria intorno a lui si è fatta decisamente più pesante. Salgono le quotazioni dei sostituti: Allegri, Sarri e Spalletti i più quotati, ma per il momento restano solo ipotesi.