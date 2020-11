Roma, nuovo d.s. in arrivo. Ecco l’identikit: sarà talent scout e manager

I Friedkin hanno stabilito l’identikit del nuovo direttore sportivo della Roma. Sul nome, che potrebbe anche essere annunciato nei prossimi giorni, ancora regna il massimo riserbo. Di certo, come sottolinea ‘gazzetta.it’, dovrà essere un giovane che sappia lavorare in squadra e che quindi non abbia tutto il comando in mano. Al contrario Dan e Ryan vogliono prendere parte in prima persona alle trattative, con il ds che si confronterà con l’allenatore per la parte tecnica. Il ritratto è quello di un talent scout, ma che sia anche manager e anche la figura di Charles Gould, Ceo della Retexo Intelligence e nuovo consulente della Roma, va in questa direzione. Ma non si tratta in ogni modo di un ruolo alla Baldini. Per il direttore sportivo in Germania di parla di Markus Krösche del Lipsia, in Spagna di Orta del Leeds, che piace molto ai giallorossi ma non è così avanti nelle gerarchie. Entrambi parlano bene inglese, requisito fondamentale per il nuovo ds dei Friedkin, che vogliono parlare direttamente con lui senza bisogno di intermediari.