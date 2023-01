Roma-Fiorentina, ecco il testo del coro che ha stregato la Curva Sud – VIDEO

Era stata cantata per la prima volta contro il Genoa in Coppa Italia. Ma ora il nuovo coro della Curva Sud lo hanno conosciuto proprio tutti. Perché all'Olimpico (ma anche a chi era sul divano di casa), quel coro è entrato già nel cuore. Lo ha intonato la Sud contro la Fiorentina, ma poi tutto lo stadio ha iniziato a cantarlo, trascinato dall'entusiasmo dei romanisti della curva. La proposta è nel settore dei Fedayn ma è stata accolta da tutta la Curva. Ecco le parole e il video del nuovo coro della Sud: "Giallorossa è unica, questa maglia è magica per me, eh eh. Tu lo sai la domenica ovunque giocherai ti seguirò, oh oh".