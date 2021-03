Dzeko, risonanza magnetica a Helsinki: risultati attesi in giornata

Edin Dzeko tiene in ansia la Roma. L’attaccante, costretto ad abbandonare il campo al 70′ di Roma-Napoli per un problema al flessore della coscia destra, durante il ritiro a Helsinki con la propria nazionale si è sottoposto a una risonanza magnetica, i cui risultati sono attesi in giornata, come fa sapere il sito della federazione bosniaca. Dagli esami strumentali svolti in Finlandia si capirà la gravità dell’infortunio dell’ex capitano giallorosso, non particolarmente brillante nelle ultime partite di campionato e ancora alla ricerca della forma migliore. Dopo gli infortuni di Smalling, Veretout e Mkhitaryan, perdere Dzeko a ridosso della doppia sfida con l’Ajax sarebbe un grosso problema per Fonseca.