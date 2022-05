Roma, nella notte scatta la festa: tuffi in piscina e fuochi d’artificio – VIDEO

Il centro tecnico si è trasformato in una di discoteca a numero chiuso, a cui hanno potuto accedere solo i giocatori con le loro famiglie

I festeggiamenti per la vittoria della Conference League hanno ufficialmente superato le 24 ore: prima quelli con i tifosi in trasferta a Tirana, poi a Trigoria nella notte, nel pomeriggio il corteo tra Circo Massimo e Colosseo e questa notte una serata organizzata dalla Roma all'interno del Fulvio Bernardini. Il centro tecnico si è trasformato in una di discoteca a numero chiuso, a cui hanno potuto accedere solo i giocatori con le loro famiglie e qualche amico. Una notte tra balli di gruppo al ritmo di "Mueve la colita" celebre brano di Dj El Gato e tuffi in piscinavestiti con tanto di capriole. Il più scatenato è Giovani Cerra che incurante di tutto balla vestito in acqua con lui anche Spinazzola, Karsdorp, Zaniolo, Kumbulla, Mancini e Veretout. Poi, i fuochi d’artificio, buon cibo un dj, la foto di gruppo con la coppa e Abraham che si bacia Mourinho, il tutto mentro lo spaeker ufficiale ricorda ricorda a tutti che la Roma è campione. A fine serata lo sciogliete le righe, la stagione sarà conclusa ufficialmente. Appuntamento a luglio.