Roma, Ndicka…zioni per l’uso: l’ivoriano ai margini, il rilancio dopo la sosta

Il difensore doveva essere uno dei pilastri, ma Mou non l'ha visto pronto in questo inizio stagione. Ora potrebbe esordire, con la possibilità di fare anche l'esterno in una difesa a 4

Francesco Balzani Collaboratore

Ndicka? Che a Roma è come a dire: mi scusi, ma dove va? In questo caso la domanda è diversa: Ndicka, perché non gioca? La risposta probabilmente faticherebbe a darla anche l'ivoriano che in questi giorni si ritrova in Nazionale dove spera di trovare spazio. Finora in giallorosso non lo ha mai trovato. "Deve ancora capire come giocare con noi", ha detto Mourinho. Difficile possa farlo peggio dell'ultimo Llorente. Al ritorno dalla sosta Ndicka dovrebbe trovare posto, sia che si torni alla difesa a 4 sia che si resti a tre. I test atletici lo indicano come uno dei più in forma, il problema quindi è solo tecnico-tattico. Qualche segnale di mancata coesione col reparto era arrivato durante le amichevoli estive.

La cosa strana è che l'ivoriano viene da un impianto di gioco collaudato come quello del Francoforte che ha giocato quasi sempre proprio con la difesa a tre. Mou sta studiando anche una variabile che vedrebbe Ndicka spostato a sinistra su una linea a 4, una sorta di Rudiger 2.0 (spostato a destra). Questo per rafforzare un reparto in grande difficoltà e permettere a Evan di sbagliare meno. Di certo nessuno si aspettava che Ndicka potesse giocare così poco vista la concorrenza che si era accumulata nei primi giorni di mercato quando la Roma è stata brava a bruciare tutti per aggiudicarsi il difensore svincolato.

