Roma, Natale in famiglia. Mourinho: no al Portogallo, ma vuole garanzie dal club

Gennaio sarà comunque importante per il futuro della Roma, di cui - almeno nel resto della stagione - dovrebbe non far parte Edoardo Bove. Il ragazzo è impaziente di giocare, su di lui c'è il Sassuolo che incontrerà i giallorossi per la situazione Frattesi legata anche al giovane classe 2002. A lasciare Trigoria sarà anche Eldor Shomurodov o almeno è la speranza di Tiago Pinto: sull'uzbeko l'interesse di parecchi club con Torino e Cremonese in pole. La richiesta, 10 milioni, spaventa le pretendenti e anche per questo i grigiorossi valutano alternative come Henry e Lasagna. In entrata la Roma, oltre a Frattesi, monitora attentamente il mercato dei difensori: è stato accostato il turco del Leicester Soyuncu, ci sono stati dei contatti ma il giocatore pare aver scelto l'Atletico Madrid. A centrocampo tra i nomi in orbita giallorossa c'è Sasa Lukic che piace ora anche al Leicester. Le Foxes avrebbero proposto uno scambio con Praet, ma il ds granata vorrebbe anche un conguaglio economico. Infine, lutto nel mondo del calcio: è morto l'uruguaiano Fabian O'Neill, ex giocatore del Cagliari.