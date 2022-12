Mercato: la Roma ci prova per Soyuncu, ma ha scelto l’Atletico Madrid

Sfuma un obiettivo per la difesa giallorossa. La Roma e l'Aston Villa hanno avuto dei contatti per ingaggiare Soyuncu. Secondo quanto riportato da Sky il turco ha scelto l'Atletico Madrid. La squadra di Simeone è vicina al giocatore del Leicester. L'accordo non è stato ancora trovato, ma la trattativa è in fase avanzata. Il centrale si trasferirà in Spagna a parametro zero. Pinto dovrà guardarsi intorno per accontentare Mourinho. A giugno oltre al rinnovo di Smalling, lo Special One vuole un rinforzo in difesa.