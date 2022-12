Il Natale in casa Totti: festa in famiglia e tombolata

Ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola. In questi giorni un po' tutti festeggiano il Natale tra una fetta di pandoro o panettone, un pezzetto di torrone e una bella tombolata. Anche Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha passato la notte del 24 dicembre insieme ai suoi figli Cristian, Chanel e Isabel, al fratello Riccardo e altri parenti. Sui social non poteva mancare la foto, pubblicata da un amico di Cristian, del numero 10 che sistema le fiches dei premi sul cartellone, pronto per iniziare la tombola.