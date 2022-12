Portogallo, Mourinho verso il rifiuto. Le alternative sono Zidane e Luis Enrique

Il Portogallo deve fare un passo indietro per José Mourinho. L’attuale allenatore della Roma era il grande obiettivo della Federazione lusitana per il ruolo di commissario tecnico dopo il Mondiale in Qatar. A meno di colpi di scena, riferisce il quotidiano portoghese a bola, lo Special One non dovrebbe prendere il posto del dimissionario Fernando Santos in panchina. Mou ha un contratto fino al giugno 2024 con il club giallorosso e vorrebbe portarlo al termine. Molto probabilmente rifiuterà la proposta del Portogallo per la carica di ct e anche l’ipotesi del doppio incarico è da escludere. La Federazione portoghese sta vagliando concretamente l’ipotesi di affidarsi ad un allenatore straniero. I nomi che circolano sarebbero due: Zinedine Zidane e Luis Enrique. Il tecnico francese era interessato a diventare il nuovo ct della Francia, ma i transalpini dovrebbero confermare ancora Deschamps. L'ex allenatore della Roma, invece, è fresco di divorzio dalla Spagna e potrebbe ripartire dal Portogallo.