Mourinho, dal Portogallo: no alla nazionale e ora aumenterà le richieste alla Roma

Mourinho ha rifiutato il Portogallo e il suo obiettivo è continuare la sua avventura con la Roma. Ne ha parlato Irene Palma, giornalista de A Bola, ai microfoni di Calciomercato.it. Queste le sue parole: “José Mourinho non prenderebbe mai in considerazione un doppio incarico. Per lui, da quello che so, ha senso solo allenare una squadra di club o fare il ct. Quindi non Roma e Portogallo contemporaneamente. Il rifiuto di José Mourinho di allenare il Portogallo aumenterà la pressione e le richieste del mister alla Roma. Ed è possibile che la Roma rinforzi anche la rosa per cercare di soddisfare le richieste del tecnico”.