Bove, ciao Roma: c’è il Sassuolo. Vuole giocare per conquistare l’Europeo U21

Bove lascerà la Roma a gennaio. Il centrocampista giallorosso è in uscita, e dopo la fumata nera col Lecce si riaccende la pista Sassuolo. I neroverdi lo vogliono e il classe 2002 ha accettato la destinazione. Edoardo vuole giocare e accumulare minuti in Serie A. L’obiettivo, oltre alla crescita personale, è l’europeo Under 21. Il torneo si giocherà a giugno 2023 e lui non è ancora sicuro della convocazione. Infatti nelle ultime uscite è stato chiamato da Nicolato ma ha visto pochissimo il campo. In estate Mourinho ha bloccato la sua cessione, ma il ragazzo ha giocato col contagocce. Solamente 46’ complessivi in campionato, senza mai partire da titolare. Il club giallorosso e quello neroverde hanno in programma un incontro prossima settimana per parlare della situazione legata a Frattesi. Davide potrà finalmente tornare a Trigoria, mentre Bove farà esperienza in una squadra importante di Serie A. Dopo le feste natalizie potrebbe arrivare la fumata bianca. Lo Special One attende il rinforzo a centrocampo per poter continuare la rincorsa al quarto posto.