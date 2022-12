Roma, gli auguri delle giallorosse. Greggi e Ciccotti: “Buon Natale”

La Roma Femminile ha chiuso un anno in crescendo. Le ragazze di Alessandro Spugna, dopo la vittoria della Supercoppa contro la Juventus e la storica qualificazione in Women's Champions League, sono state premiate in Campidoglio dal Sindaco Gualtieri e dall'Assessore allo Sport Alessandro Onorato. In questi giorni di festa, le giallorosse si godono il meritato riposo. Giada Greggi, in compagnia di Rachele Baldi, ha postato una foto sui social: "Buon Natale". Claudia Ciccotti ha passato le festività natalizie in famiglia, come testimonia la storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Annamaria Serturini ha scherzato sui social: "Che Natale sarebbe senza... il maglione di Natale? Avete sfoggiato i vostri? Buona festa a tutti".