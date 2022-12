Le feste dei romanisti, Pellegrini: “Buon Natale”. Dybala brinda: “Per voi”

I giocatori della Roma si godono le vacanze natalizie in vista della ripresa del campionato. Dopo il ritiro in Portogallo e le tre amichevoli con Cadice, Casa Pia e Waalwijk, Mourinho ha deciso di concedere tre giorni di riposo alla sua squadra per poter passare il Natale in compagnia con famiglia e amici. Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha pubblicato un post su Instagram insieme a sua moglie Veronica e alle figlie: "Buon Natale". Dybala continua i festeggiamenti dopo la vittoria del Mondiale. La Joya ha postato una storia sui social con un calice di vino e il brindisi virtuale: "Per voi". Anche Rui Patricio, Ibanez e Belotti hanno deciso di passare questi giorni in famiglia. Tammy Abraham ha condiviso sui social un pensiero per le feste: "Buon Natale a tutti. Passate questo giorno con le vostre famiglie e state al sicuro". Mancini ha passato il 25 sulle Dolomiti con la moglie Elisa e le figlie: "Un felice e sereno Natale a tutti".