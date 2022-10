Roma-Napoli, i tifosi dal settore ospiti cantano: “Vesuvio, lavali col fuoco”

"Vesuvio, lavali col fuoco". Il coro è partito all'Olimpico prima e durante Roma-Napoli, ma dal settore ospiti dei tifosi partenopei. Un modo per confondere, nel caos dello stadio romanista, la Procura federale che da tempo segue il comportamento della Curva Sud in quanto a discriminazione territoriale. Così facendo a qualcuno potrà sembrare che i cori siano romanisti e invece sono del migliaio di napoletani (ma non residenti in Campania, a loro la trasferta è stata vietata) che occupano lo spicchio tra la Curva Nord e la Monte Mario. In caso di ulteriore sanzione nei confronti della Sud, scatterebbe la squalifica del settore nella prossima gara in casa, quella del derby contro la Lazio. È ancora in vigore la diffida per il settore caldo del tifo romanista dopo la pena, sospesa per un anno fino al prossimo 2 novembre, decisa dal Giudice Sportivo per punire i cori e gli ululati razzisti rivolti ai milanisti Ibrahimovic e Kessie durante la gara della scorsa stagione contro i rossoneri all’Olimpico.