Roma, Mourinho vuole battere il Napoli: questa sera ritiro a Trigoria obbligatorio

Manca sempre meno al big match tra Roma e Napoli che domani, alle 20:45, infiammerà i 65mila e più dello Stadio Olimpico. Mourinho già in conferenza stampa ha lasciato intendere che, come sempre, giocherà per vincere, nonostante i favori del pronostico siano per la formazione dell'ex Spalletti. Per caricare ancora di più l'ambiente, lo Special One ha scelto di far fermare tutta la squadra nel Centro Sportivo questa notte per un ritiro prepartita. Questa pratica, usuale dalle parti di Trigoria, è però spesso facoltativa, mentre questa volta Mourinho non ammette repliche. In caso di vittoria i giallorossi si porterebbero a -1 proprio dal Napoli, che questa sera raggiungerà la Capitale, con un treno diretto a Termini.