Roma, Mourinho torna nella Capitale: “Non sono un uomo di vacanze, ma di lavoro”

José Mourinho è tornato a Roma. Il portoghese, partito da Lisbona con un volo di linea, è atterrato alle intorno alle 15 dopo un ritardo di un'ora, presso l'aeroporto di Ciampino e adesso il focus è tutto sulla nuova stagione. A fargli compagnia nel viaggio anche Nuno Santos. Lunedì 10 luglio è fissato il primo giorno di raduno a Trigoria senza però i nazionali che torneranno invece con una settimana di ritardo (fatta eccezione per Zalewski). Le sue parole ai microfoni dei giornalisti presenti: "Sono pronto per la nuova stagione. Non mi aspetto regali dal mercato. Sono contento di lavorare, sono un uomo di lavoro non che va in vacanza. Il mercato non è per me, io vado a lavorare. Paulo? Non so niente del suo contratto, ma ovviamente parlo con lui e con tutti. Morata? Parlo solo dei miei giocatori. Non parlo di mercato e parlo solo dei miei. Se mi piacerebbe? Non voglio parlare del mercato. Dispiaciuto per Frattesi? No. Non penso al mercato, non penso a niente, solo a lavorare. Lunedì alle 8 sono al lavoro anche con questo caldo. La squalifica? Mi hanno chiesto di chiedere scusa. Invece di stare in panchina con questo caldo staró al fresco. Se andremo in Portogallo? Almeno lì è più fresco"