Roma, Mourinho resterà al 100%. Il PSG vira su Galtier

Allarme rientrato dopo le voci di questo pomeriggio che hanno accostato lo Special One al club parigino per la prossima stagione

Dopo l'indiscrezione di questo pomeriggio del Telegraph, a Roma è rientrato immediatamente l'allarme José Mourinho. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il portoghese sarà al 100% l'allenatore giallorosso nella prossima stagione. A Trigoria non ci sono segnali di un possibile addio, né lo Special One sta pensando a un futuro lontano dalla Capitale, nonostante il buon rapporto che ha con il neo direttore sportivo dei parigini, Luis Campos. Per sostituire Mauricio Pochettino, quindi, i rossoblù avrebbero virato in maniera decisiva su Christophe Galtier, attualmente allenatore del Nizza.