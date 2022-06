Dall’Inghilterra: Mourinho tra i preferiti del PSG per sostituire Pochettino

Lo Special One è considerato perfetto per cambiare la mentalità del club e per vincere in Europa

Il futuro di Josè Mourinho non sembra così fortemente ancorato a Roma come poteva sembrare nelle scorse settimane. Come riportato dal quotidiano britannico The Telegraph, il PSG starebbe pensando proprio a lui come sostituto di Mauricio Pochettino. L'idea di portare lo Special One sotto la Torre Eiffel, è nata in particolare dopo l'ingaggio di Luis Campos come direttore sportivo del club francese. Il dirigente e l'allenatore hanno lavorato a stretto contatto al Real Madrid, quando fu proprio Mourinho a volerlo come osservatore, proponendolo poi anche quando sedeva sulle panchine di Manchester United e Tottenham. L'interesse dei parigini però non è limitato a questa stretta conoscenza tra i due: lo Special One, dopo aver vinto la Conference League al primo anno a Roma, è considerato perfetto per cercare finalmente di alzare la Champions League e cambiare la mentalità del club. Il portoghese non è però l'unico nome nella lista, gli altri allenatori papabili sono Cristophe Galtier (allenatore del Nizza) e Marcelo Gallardo (allenatore del River Plate).