Roma, Mourinho diventa “San Josè”: nuova opera a Rione Monti – VIDEO

Ancora un'opera d'arte con Josè Mourinho protagonista. Dopo lo "Specialone", murale in cui era raffigurato in sella ad una Vespa, a colorare la città di Roma è il "San José" dello street artist Anonimo74. Il quadro, che raffigura il tecnico portoghese nelle vesti di un santo su uno sfondo giallorosso, è apparso stanotte in zona Rione Monti sulla via Urbana, all'altezza del civico 51. L'autore ha affisso personalmente il quadro sul muro, armato di scaletta e tante buone intenzioni. La scelta del luogo è tutt'altro che casuale, visto che ad ornare la nicchia in cui risiede sono stati posti anche dei ceri. Un vero e proprio altarino insomma, al quale i tifosi giallorossi di passaggio potranno rivolgere un pensiero o augurare a Mourinho il miglior inizio possibile della propria avventura con la Roma. Non è ancora arrivato, ma lo Special One ha già catturato tutti. E scatenato gli artisti dell'intera Capitale.