Ottavi Primavera, Mourinho tifoso: attacca l’arbitro dagli spalti

Questo pomeriggio, la Primavera giallorossa di Federico Guidi ha conquistato i quarti di finale di Coppa Italia battendo ai rigori il Lecce. Sugli spalti del Tre Fontane anche José Mourinho (vestito interamente con materiale Adidas, possibile nuovo sponsor tecnico giallorosso), oltre a Volpato e Tahirovic che hanno voluto seguire da vicino gli ex compagni. In occasione del primo rigore, calciato e realizzato da Pisilli, l'arbitro ha fermato più volte l'8 giallorosso per invitarlo a sistemare meglio il pallone sul dischetto, atteggiamento che ha mandato su tutte le furie lo Special One che dopo essersi alzato in piedi, ha urlato: "Lascia tranquillo il bambino". Questa la frase urlata dal portoghese che dimostra ancora una volta tutta la sua attenzione e vicinanza anche alle vicende che riguardano le giovanili del club.