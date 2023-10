Roma-Monza, Mourinho show contro Palladino: “Parli tanto poi piangi”

José Mourinho si era legato al dito le dichiarazioni di Palladino al termine di Monza-Roma della passata stagione. Il tecnico dei brianzoli aveva accusato la panchina dei giallorossi e oggi lo Special One ha risposto a suo modo verso la fine della partita. Qualche minuto dopo il gol di El Shaarawy si sono accesi gli animi e José si è scagliato contro l'ex Juventus dicendogli: "Parli parli tanto poi piangi", e successivamente ha fatto il gesto delle lacrime. Il mister portoghese è stato espulso da Ayroldi e salterà Inter-Roma. Non sarà in panchina neanche giovedì contro lo Slavia Praga. Successivamente nelle interviste post partita, Mourinho ha spiegato ha spiegato: "Nessuna parola offensiva, ma un gesto. L’anno scorso abbiamo fatto un'ottima partita a Monza e dopo gente brava ma sena esperienza, ha avuto parole brutte nei nostri confronti. Oggi l’unica panchina che ha fatto uno show e messo pressione all’arbitro è stata la loro. Dopo una partita non devi parlare male. Le mie parole per loro sono “brava squadra, bravissimo allenatore e non meritavano la sconfitta".