Roma, Milanese ha firmato fino al 2024. Nei prossimi giorni l’annuncio

La Roma continua a blindare il suo futuro. Dopo il rinnovo odierno di Providence, che si aggiunge a quelli di Zalewski, Ndiaye, Ciervo, firma anche Tommaso Milanese. Come appreso dalla redazione di Forzaroma.info, il classe 2002 ha esteso il suo matrimonio con i giallorossi fino al 2024, atteso nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale. Per assicurarsi la firma del talento, la società giallorossa è andata anche oltre i paletti imposti da De Sanctis per i contratti del settore giovanile. Il centrocampista si è guadagnato la firma a suon di prestazioni: protagonista di una grande annata con il gruppo di Alberto De Rossi, ha coronato il sogno di indossare la maglia della prima squadra in Europa League contro il Cluj, esordendo addirittura con un assist, quello per il gol di Pedro.