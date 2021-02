Roma-Milan, contatto in area tra Fazio e Calabria: ecco perché il Var è intervenuto

Cambia la partita al 40′ di Roma-Milan, con Kessié che trasforma il calcio di rigore concesso da Guida dopo l’On Field Review. Riavvolgiamo il nastro. Contatto tra Fazio e Calabria: l’arbitro lascia correre, poi viene chiamato da Irrati al Var. L’intervento del Video Assistant Referee, nonostante il direttore di gara avesse giudicato non falloso l’intervento, è stato possibile soltanto perché l’episodio era accaduto in area.

In seguito alla revisione dell’azione, il fischietto di Torre Annunziata si è accorto del pestone del difensore romanista, intervenuto in leggero ritardo sul terzino rossonero. Calcio di rigore per il Milan e cartellino giallo per Fazio e Fonseca. Il tecnico della Roma è stato sanzionato per proteste.