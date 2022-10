Roma, Matic ai tifosi: “Vogliamo che i sogni scudetto diventino presto realtà”

Continua poi il centrocampista: "È un orgoglio far parte di questa squadra, mi auguro di aiutare la Roma a vincere trofei e speriamo bene già per la gara di domenica"

Alla cena giallorossa, svoltasi ieri sera al Mancini Park Hotel e organizzata dall'Airc, l'Associazione italiana Roma Club hanno partecipato Matic e Camara, sommersi dall'affetto dei presenti, che hanno toccato nuovamente con mano l'amore del popolo romanista. "Vogliamo che i vostri sogni sullo scudetto diventino presto realtà" a parlare è Nemanja, il centrocampista della Roma che non si è nascosto sugli obiettivi del presente e del futuro. "Faremo di tutto per vincere contro il Napoli", ha dichiarato il serbo. Tra le sue dichiarazioni ai tifosi in inglese ("Ma tra tre mesi imparerò bene la vostra lingua"), Matic ha commentato così il percorso in campionato: "È un orgoglio far parte di questa squadra, mi auguro di aiutare la Roma a vincere trofei e speriamo bene già per la gara di domenica. Ma voglio che i vostri sogni sullo scudetto possano diventare presto realtà".